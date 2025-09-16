Presenze record per la nona edizione della PoggiTen. In 600 hanno preso parte nella mattinata di domenica alla popolare manifestazione – una passeggiata di 6 km, una corsa podistica di 10 km – organizzata dall’associazione dei Rioni di Poggibonsi e da Seven Life, palestra valdelsana. Una marea di magliette di colore rosso (i cromatismi richiamano ogni anno le tinte dei sette rioni, che nell’ultimo fine settimana del mese saranno impegnati nel Pigio) ha attraversato varie zone della città. Partenza dal Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale – è intervenuto il vice sindaco Fabio Carrozzino per l’amministrazione comunale, ente patrocinatore della PoggiTen – e la prosecuzione dell’itinerario in direzione delle località San Lucchese, Volponi, Pian dei Campi, quindi il percorso lungo una tranche della pista ciclabile e pedonale Colle di Val d’Elsa-Poggibonsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PoggiTen, la carica dei 600. Evento benefico per Anffas Alta Valdelsa