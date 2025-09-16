Poco incisivi davanti Dobbiamo invertire la rotta quanto prima

Il derby del Tombolato ha il colore che nessuno a Cittadella voleva vedere: quello della delusione. Il Vicenza se ne va con i tre punti, lasciando dietro di sé l’amarezza granata e lo sguardo cupo di Iori, chiamato a interpretare un k.o. che pesa doppio: in classifica e nell’orgoglio. La partita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Possanzini mastica amaro: meritavamo di più: "La prova c’è stata, poco incisivi sotto porta"

«Poco incisivi davanti. Dobbiamo invertire la rotta quanto prima»; Possanzini mastica amaro: meritavamo di più: La prova c’è stata, poco incisivi sotto porta; Coppa Liguria Prima Categoria. Oneglia sconfitto dall'Andora, mister Casella: Perdere non fa piacere, ma soddisfatto dei ragazzi.

