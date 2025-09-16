Pneumatici e altri rifiuti in un terreno vicino alla scuola Kolbe | Invasione di topi e rischio incendi

Ramaglie, pneumatici e altri rifiuti sono abbandonati in un terreno vicino alla scuola dell'infanzia Kolbe, che fa parte dell'istituto comprensivo Renato Guttuso, ad Acqua dei Corsari. Una situazione segnalata dai genitori dei bambini che frequentano il plesso al consigliere della seconda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Pneumatici usurati e macchinari dismessi in stato di abbandono: sequestrata un'area adibita a stoccaggio di rifiuti

Pneumatici e altri rifiuti in un terreno vicino alla scuola Kolbe: Invasione di topi e rischio incendi; GDF Perugia: sequestrata area di 300 metri quadri adibita a discarica di pneumatici a Campello sul Clitunno; Incendio alla Borghesiana, scoperta discarica abusiva.

Marcianise, pneumatici e rifiuti pericolosi in un terreno: ritrovata discarica abusiva - La Terra dei Fuochi continua a essere tristemente protagonista di un'emergenza ambientale che non conosce tregua. Secondo ilmattino.it

Rifiuti su un torrente, il proprietario del terreno è stato denunciato - Cassoni pieni di rifiuti non tracciati e una stalla abusiva vicino al torrente Agogna sono stati scoperti nel a Briga Novarese dai carabinieri forestali di Gozzano e da quelli della stazione del paese ... Segnala ansa.it