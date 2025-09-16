Placcare assieme paure e pregiudizi | Connettiamo il territorio incontra il Padova mixed ability rugby
Vuoi iniziare uno sport di squadra? Ami il rugby o hai sempre voluto conoscerlo? Il Mixed Ability Sport è una visione innovativa della pratica sportiva, fondata sui principi di uguaglianza, inclusione e partecipazione per tutti. Il 25 settembre, attraverso il progetto Connettiamo il territorio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
