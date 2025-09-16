Più forte della sclerosi multipla | Ho deciso di riprendermi la vita
Fabiana Memini, ha vinto molto più di una corsa. “Sono orgogliosa di me stessa, è stata una grandissima esperienza, che fino a pochi mesi fa avrei ritenuto impossibile anche solo affrontare. Invece no, perché la determinazione, l’impegno e la fiducia in se stessi aprono molte più porte di quante si possa pensare. Lo sport è un volano meraviglioso, anche nei momenti più difficili”. Quando è arrivata la diagnosi della malattia? “Nel 2023, ai tempi dell’alluvione del Savio. Ero nella zona del Roverella, col badile, che stavo dando una mano a rimuovere il fango. Improvvisamente mi sono sentita bloccare le gambe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
