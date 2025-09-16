Più di 11mila domande per fare la comparsa ne Il Diavolo Veste Prada 2

Cominciavano oggi i casting per le comparse de Il Diavolo Veste Prada 2, film iconico che ha fatto parlare di se molto prima di essere uscito sul grande schermo. Infatti, la produzione si sposterà per alcuni giorni a Milano, e non solo: ha lanciato un appello, qualche settimana fa, per la ricerca di comparse che avrebbero potuto partecipare alle riprese del film. Le comparse ricercate sono 2.000, ma a presentarsi allo studio di via Piranesi sono state più di 11mila persone. 11.000 aspiranti comparse per Il Diavolo Veste Prada 2. Sono 2000 le comparse ricercate per uno dei film più atteso nel 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

