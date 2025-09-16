Pittoni Lega | Stop ai selezionifici per i docenti precari

Gli "elenchi regionali" dei docenti varati con la Legge 5 giugno 2025 n. 79, che ha convertito in legge il Decreto-Legge n. 452025, costituiscono la prima apertura di Bruxelles a procedure di reclutamento strutturali che non prevedano ulteriori prove selettive. Non è stato facile. Ci vorrà tempo per l'attuazione (saranno operativi dall'anno scolastico 202627). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

