Pitbull ucciso il Partito Animalista | Cani pericolosi solo a chi ha il porto d' armi

Ancona - L'eco dello sparo che lunedì ha ucciso il pitbull Narcos durante un'operazione di polizia non si è ancora spenta. Mentre la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti, la tragedia anconetana diventa il punto di partenza per una proposta destinata a far discutere: limitare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Pitbull ucciso da agente, la padrona: “Lo tenevo con la catena. Bastava poco e sarei stata colpita anch’io”

Ancona, agente spara e uccide un pitbull: cosa non torna? Dalle diverse versioni all'appello degli animalisti: «Chiediamo la sospensione» - Doveva essere un semplice controllo di routine che si è poi trasformato in tragedia e in caso diplomatico. Riporta msn.com