Pisa parla il professore accusato di sionismo | Io preso a calci e pugni la violenza non deve mai entrare nelle università

«Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro-Pal». Con queste parole Rino Casella, docente universitario di Pisa che martedì 16 settembre ha interrotto forzatamente la propria lezione a seguito di una incursione in aula di collettivo di studenti pro Palestina. I ragazzi lo avrebbero aggredito, accusandolo, già con un post sui social, di essere «sionista». Il Professore ha parlato all’ Ansa, riferendo la propria versione dei fatti. «Non mi hanno solo impedito di fare lezione – ha spiegato – ma mi hanno anche aggredito fisicamente ». Dopo essere stato portato in pronto soccorso a seguito di alcune contusioni, l’uomo si è recato in questura per esporre denuncia. 🔗 Leggi su Open.online

Blitz pro Pal all'Università di Pisa, parla il prof aggredito: "Quello che è successo è penoso, Gaza è un pretesto. Non voglio diventare né un bersaglio né un simbolo. Il clima è incandescente. Ora servono tutele per i docenti". Di @zamnice26 - X Vai su X

