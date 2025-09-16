Pisa manifestazione pro-Pal all’università finisce malissimo | professore rimane contuso

La mattina del 16 settembre, un gruppo di studenti pro-Palestina ha fatto irruzione in un’aula del polo Piagge dell’Università di Pisa, interrompendo una lezione del dipartimento di Scienze Politiche. La lezione era tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di Diritto comparato, che sui social network degli studenti per la Palestina è stato definito «professore sionista». L’irruzione e le conseguenze. Il blitz è avvenuto mentre il professor Casella stava tenendo la sua lezione. Secondo quanto riportato, l’insegnante ha tentato di opporsi all’irruzione, ma l’aula è stata completamente occupata dagli studenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

