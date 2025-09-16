Pisa manifestazione pro-Pal all’università finisce malissimo | professore rimane contuso
La mattina del 16 settembre, un gruppo di studenti pro-Palestina ha fatto irruzione in un’aula del polo Piagge dell’Università di Pisa, interrompendo una lezione del dipartimento di Scienze Politiche. La lezione era tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di Diritto comparato, che sui social network degli studenti per la Palestina è stato definito «professore sionista». L’irruzione e le conseguenze. Il blitz è avvenuto mentre il professor Casella stava tenendo la sua lezione. Secondo quanto riportato, l’insegnante ha tentato di opporsi all’irruzione, ma l’aula è stata completamente occupata dagli studenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: pisa - manifestazione
Allievi 2009 - Manifestazione organizzata dalla Settignanese. Scatta il Torneo Rocco con Pisa-Carrarese
Pisa Book Festival: la Cittadella della Cultura cuore della manifestazione
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Il compito di ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa di Enrico Fermi è stato la prima manifestazione della sua straordinaria padronanza della fisica. Il compito ha la data del 1918, quando Fermi aveva appena 17 anni. L'intera prova consisteva nell - facebook.com Vai su Facebook
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla - X Vai su X
Pisa, blitz degli studenti pro-Pal all’Università: interrotta lezione al Polo Piagge; Blocco dei treni a Pisa, decine di denunce in arrivo per i pro Pal; Pro Pal via da binari stazione di Pisa, circolazione ripresa.
Blitz pro Pal all'università, interrotta lezione all'Ateneo di Pisa - Il prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti, presentata denuncia presso la questura. Da msn.com
Blitz pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa - Stando a quanto si è appreso, Casella è andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il ... Lo riporta ansa.it