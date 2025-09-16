Pisa cambio al vertice dei carabinieri | Ivan Boracchia nuovo comandante provinciale
Pisa, 16 settembre 2025 – Il colonnello Ivan Boracchia ha assunto l’incarico di comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, succedendo al colonnello Mauro Izzo, trasferito a Roma per un nuovo incarico al Comando delle Scuole dell’Arma. Appena insediato, Boracchia ha incontrato il prefetto e le massime autorità locali, sottolineando l’importanza della collaborazione istituzionale sul territorio. Cinquantenne, originario della Sicilia, il nuovo comandante arriva a Pisa dopo due anni alla guida del reparto operativo del comando provinciale di Palermo. La sua carriera, iniziata nel XII reggimento carabinieri Sicilia, lo ha visto ricoprire incarichi di rilievo in più regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pisa - cambio
