Pisa | blitz pro Pal interrotta lezione all’Università Professore costretto alle cure del pronto soccorso

E' dovuto farsi medicare al pronto soccorso, il professor Rino Casella, aggredito, secondo la ricostruzione del docente che ha sporto denuncia, da un gruppo di studenti pro Pal. Che ha fatto irruzione, stamani, 16 settembre 2025, in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: blitz pro Pal, interrotta lezione all’Università. Professore costretto alle cure del pronto soccorso

