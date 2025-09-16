Sul profilo Instagram degli studenti che questa mattina hanno preso parte al blitz si leggono le motivazioni che li avrebbero spinti ad agire. "Con le bandiere della Palestina, i pugni stretti per la rabbia dettata dalle notizie che ci arrivano da Gaza e la voce alta siamo entrate nelle aule del Polo Piagge. Abbiamo fermato le lezioni", si legge nel contenuto pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pisa, blitz pro-pal in ateneo: professore ferito sporge denuncia