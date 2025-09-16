Pisa blitz pro-pal in ateneo | professore ferito sporge denuncia
Sul profilo Instagram degli studenti che questa mattina hanno preso parte al blitz si leggono le motivazioni che li avrebbero spinti ad agire. "Con le bandiere della Palestina, i pugni stretti per la rabbia dettata dalle notizie che ci arrivano da Gaza e la voce alta siamo entrate nelle aule del Polo Piagge. Abbiamo fermato le lezioni", si legge nel contenuto pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: pisa - blitz
Blitz al dock di Tombolo: "Pisa crocevia della guerra"
Topi e blatte nella gelateria, blitz dei Nas a Marina di Pisa
Pisa-Roma, blitz e cori sotto la Torre. “Inneggiamenti al Duce vergognosi e da punire”
Blitz dei pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa. Contuso un professore che ha tentato di bloccare i manifestanti #ANSA - X Vai su X
>>> Blitz a Pisa e Verona: arresti per armi e violenze - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, blitz pro Pal all'Università: interrotta la lezione, il prof rimane contuso; Pisa, blitz degli studenti pro-Pal all’Università: interrotta lezione al Polo Piagge; Blitz pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa.
Blitz pro Pal in aula, interrotta lezione in Ateneo Pisa - Un gruppo di studenti pro Pal ha fatto irruzione stamani in un'aula del polo Piagge all'Università di Pisa interrompendo una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Ca ... Secondo msn.com
Blitz pro Pal all'università, interrotta lezione all'Ateneo di Pisa - Il prof contuso nel tentativo di bloccare manifestanti, presentata denuncia presso la questura. Da msn.com