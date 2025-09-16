Pisa blitz degli studenti pro-Pal | interrotta lezione al Polo Piagge
Pisa, 16 settembre 2025 – Attimi di tensione questa mattina al Polo Piagge dell’Università di Pisa, dove un gruppo di studenti pro-Palestina ha interrotto una lezione del dipartimento di scienze politiche, tenuta dal professor Rino Casella, docente associato di diritto pubblico comparato. Sui social, il collettivo “Studenti per la Palestina” ha diffuso foto e video dell’accaduto definendo il professore un “sionista”. Stando a quanto ricostruito, Casella avrebbe tentato di opporsi all’irruzione senza riuscirci ed è stato poi, come da lui denunciato costretto a "ricorrere alle cure del pronto soccorso per alcune contusioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it
