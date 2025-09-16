Pipì nella zuppa due 17enni condannati a risarcire catena hotpot per 284mila euro
(Adnkronos) – Fecero pipì nel maxi pentolone di brodo dove venivano cotti i pasti destinati a tutti i clienti in un ristorante di hot pot a Shanghai. I due 17enni autori della 'bravata' sono stati condannati a pagare 2,2 milioni di yuan (circa 284mila euro) a due aziende di ristorazione cinesi. L'episodio, avvenuto lo scorso .
