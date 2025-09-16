Piove | Massetana ogni volta trema E il muro del fiume rischia di cedere
di Laura Valdesi SIENA Massetana Romana, (quasi) un anno dopo. Undici mesi fa la grande paura. La città alluvionata a macchia di leopardo per l’eccezionale ondata di maltempo che si abbatté sul capoluogo ma anche in altre zone della provincia, vedi Sovicille. Una situazione che lasciò tutti i senesi a bocca aperta per la violenza dell’evento. E per le conseguenze devastanti che provocò con allagamenti, danni, porte dei negozi sfondate. Merce rovinata e da buttare via, con tanto di spese di smaltimento costosissime. Uno scenario da rabbrividire, persino la stazione ferroviaria fu sommersa dall’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it
