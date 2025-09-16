Piombino | Crisi Liberty Magona 500 famiglie senza stipendio | Stop al pagamento di Tari e imposte comunali
“Stop al pagamento della Tari e delle altre imposte comunali per i lavoratori della Liberty Magona”. La proposta di ordine dal giorno da discutere in sede di prossimo consiglio comunale, a Piombino, arriva sia dai gruppi di maggioranza - Lista Ferrari Sindaco, Fratelli d'Italia e Lega per Salvini. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: piombino - crisi
Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice al ministero con i sindacati: "I tempi per salvarla sono sempre più stretti"
Piombino - Liberty Magona: una crisi che riguarda tutti Andrea Baldassarri : La crisi della Magona, con i lavoratori lasciati senza stipendio e senza cassa integrazione, per la prima volta dai tempi della serrata del ‘53, fa passare in secondo piano ogni altra noti - facebook.com Vai su Facebook
La situazione della Magona di Piombino è ormai drammatica @lauraboldrini -> https://instagram.com/p/DOihiaTDQNm/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==… #MarcoSimiani #LauraBoldrini #DeputatiPD #Magona #Piombino #Indus - X Vai su X
Crisi Liberty Magona, cinquecento famiglie senza stipendio; Piombino, dramma Magona: niente salari per 500 lavoratori e nessuna data certa. Dove nasce la crisi e i possibili scenari; Crisi Magona, stop al pagamento delle imposte comunali.
Magona nel vortice Liberty, il gruppo è in caduta libera: fabbriche ko in tutta Europa - La mappa del disastro - Dalle fabbriche acquistate in tutta Europa, ai piani di rilancio ambiziosi, con l’aiuto della finanza globale e dei governi. msn.com scrive
Siderurgia, Cig straordinaria per 401 addetti Liberty Magona - Accordo raggiunto per la concessione della Cig straordinaria per 12 mesi, dal 4 luglio 2025 al 3 luglio 2026, a 401 addetti della Liberty Magona di Piombino (Livorno), industria siderurgica della ... Si legge su ansa.it