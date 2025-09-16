Pina Piciero siluro contro Schlein | Si rimanda il chiarimento con Conte colpa di chi guida il Pd
"Credo che si sta continuando a rimandare un chiarimento con Giuseppe Conte. E questa è una responsabilità di chi guida il Partito Democratico. Io non penso, l'ho detto tante volte, che ripetere la formula 'testardamente unitari' o ripetere la parola unità, basti a realizzare l'unità stessa. È possibile tenere insieme cose diverse. È possibile dare al centrosinistra un progetto politico credibile e vincente ma questo passa per un chiarimento che si continua colpevolmente a rimandare. Quando Schlein dice 'è giusto che non siamo d'accordo che l'Ucraina sia stata invasa in maniera criminale', io dico che invece non è giusto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pina - piciero
Picierno, 'a Ventotene nato un nuovo network contro dittature' - "Sono stati tre giorni straordinari per la partecipazione, per la quantità di idee e per la voglia di costruire davvero questa nuova Europa di cui abbiamo tanto bisogno. Si legge su ansa.it
Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto” - La vicepresidente del Parlamento Ue: quanto accaduto in Polonia è un salto di qualità della strategia di aggressione del Cremlino. Lo riporta msn.com