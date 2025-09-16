Pietramontecorvino capitale dei borghi medievali con ‘Suoni Sapori Colori di Terravecchia’

Foggiatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per 10 giorni, dal 19 al 28 settembre 2025, Pietramontecorvino diventerà la capitale dei borghi medievali d’Italia. Il paese farà rivivere fasti, costumi, arte e suggestioni del Medioevo con la trentottesima edizione di ‘Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia’. Storia, performance, rievocazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pietramontecorvino - capitale

Pietramontecorvino: dieci giorni di 'abolizione' dell'euro per la festa medievale Da venerdì; Pietramontecorvino: dieci giorni di “abolizione” dell’euro per la festa medievale; Pietramontecorvino torna nel Medioevo con 'Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia'.

pietramontecorvino capitale borghi medievaliPietramontecorvino (Foggia) torna nel Medioevo con “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” - Pietramontecorvino dal 19 al 28 settembre torna “medievale”: denari al posto dell’euro, cortei, lectio di Simonetta Cerrini e grandi rievocazioni nel borgo dei Monti Dauni ... Si legge su trmtv.it

pietramontecorvino capitale borghi medievaliMEDIOEVO Pietramontecorvino torna nel Medioevo con ‘Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia’ - Dal 19 al 28 settembre Pietramontecorvino si trasformerà in un borgo medievale, ospitando “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” ... Segnala statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Pietramontecorvino Capitale Borghi Medievali