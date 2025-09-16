Pietramontecorvino capitale dei borghi medievali con ‘Suoni Sapori Colori di Terravecchia’
Per 10 giorni, dal 19 al 28 settembre 2025, Pietramontecorvino diventerà la capitale dei borghi medievali d’Italia. Il paese farà rivivere fasti, costumi, arte e suggestioni del Medioevo con la trentottesima edizione di ‘Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia’. Storia, performance, rievocazioni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: pietramontecorvino - capitale
Pietramontecorvino: dieci giorni di 'abolizione' dell'euro per la festa medievale Da venerdì; Pietramontecorvino: dieci giorni di “abolizione” dell’euro per la festa medievale; Pietramontecorvino torna nel Medioevo con 'Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia'.
Pietramontecorvino (Foggia) torna nel Medioevo con “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” - Pietramontecorvino dal 19 al 28 settembre torna “medievale”: denari al posto dell’euro, cortei, lectio di Simonetta Cerrini e grandi rievocazioni nel borgo dei Monti Dauni ... Si legge su trmtv.it
MEDIOEVO Pietramontecorvino torna nel Medioevo con ‘Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia’ - Dal 19 al 28 settembre Pietramontecorvino si trasformerà in un borgo medievale, ospitando “Suoni, Sapori, Colori di Terravecchia” ... Segnala statoquotidiano.it