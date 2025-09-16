P iù specifico dello yoga, lo stretching dei meridiani è un insieme di esercizi millenari che aiutano a sbloccare l’energia interiore che può ristagnare in alcuni momenti della vita e in alcuni punti dell’organismo. Ma a cosa serve? Principalmente a r isolvere malesseri fisici, per esempio una cattiva digestione. Unendo la giusta respirazione alla concentrazione e ai movimenti più adatti, si smuove l’energia e l’organismo torna a lavorare meglio. Yoga per adulti e bambini: 10 benefici di praticare insieme X Leggi anche › Sport: stretching, perfetto per mantenersi in forma negli “-anta” Stretching dei meridiani, che cos’è?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Piccoli disturbi? Mai pensato di provare lo stretching dei meridiani?