Piccione la difesa | Arrestato senza interrogatorio anticipato Ma resta ai domiciliari

Lecceprima.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANNICOLA - Il Tribunale del Riesame di Lecce ha depositato nei giorni scorsi le motivazioni della decisione con cui un mese fa ha confermato le misure cautelari nell’inchiesta che ha coinvolto l’ex sindaco di Sannicola Cosimo Piccione, accusato di essere al vertice di una presunta associazione a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

