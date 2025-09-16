Piccione la difesa | Arrestato senza interrogatorio anticipato Ma resta ai domiciliari
SANNICOLA - Il Tribunale del Riesame di Lecce ha depositato nei giorni scorsi le motivazioni della decisione con cui un mese fa ha confermato le misure cautelari nell’inchiesta che ha coinvolto l’ex sindaco di Sannicola Cosimo Piccione, accusato di essere al vertice di una presunta associazione a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: piccione - difesa
Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) - X Vai su X
"Incontro costruttivo con il Commissario europeo per #Difesa e #Spazio Andrius Kubilius. Emersa piena sintonia su visione e priorità per la sicurezza europea: sviluppo di un’industria della #difesa più competitiva, veloce ed integrata, superando frammentazio - facebook.com Vai su Facebook
Piccione, la difesa: “Arrestato senza interrogatorio anticipato”. Ma resta ai domiciliari; Scicli (Ragusa), il padre arrestato per maltrattamenti sul figlio di 4 anni: L'ho stretto per cercare di calmarlo; Sannicola, l'ex sindaco e vice-sindaco Cosimo Piccione passa ai domiciliari.
Piccione, la difesa: “Arrestato senza interrogatorio anticipato”. Ma resta ai domiciliari - Depositate le motivazioni che “bocciano” la tesi sulla nullità dell’ordinanza di custodia cautelare avanzata in ragione di presunte violazioni alla riforma Nordio. Da lecceprima.it