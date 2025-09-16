Picchiato per presunte molestie sessuali davanti a minorenni al parco | muore dopo l'arrivo in ospedale

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni è stato sospettato di atteggiamenti osceni davanti a un gruppo di minorenni: il fidanzato di una ragazzina lo avrebbe picchiato. Il 62enne è morto dopo l'arrivo in ospedale a Manduria, in provincia di Taranto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

