Picchiata dal marito anche davanti alla figlia di 10 anni | l’uomo a giudizio

Quattro anni passati a prendere le botte e gli insulti del marito. "Vai a lavorare, pagati l'affitto, qui comando io, devi stare zitta". Queste le frasi che una donna di 49 anni, di origine cubana, si sarebbe sentita dire dal coniuge, un uomo violento e iroso stando alla denuncia che la vittima ha poi sporto alla polizia a gennaio del 2025. Dal 2021, quando la coppia ha iniziato una convivenza fissa ad Ancona, fino a otto mesi fa, la cubana avrebbe subito diverse aggressioni anche alla presenza della loro figlioletta di 10 anni, terrorizzata dal padre al punto di arrivare a dire alla madre: "Se ti picchia di nuovo lo uccido con un coltello".

