Piazza Caduti del Lavoro partiti i lavori per riqualificazione e rigenerazione dell’area

Una nuova stagione di trasformazione urbana si appresta a partire con l'avvio dei lavori di riqualificazione e rigenerazione di piazza dei Caduti sul Lavoro e dei tratti contigui di viale della Repubblica, via Trieste e via Bagnante, avviati questa mattina alla presenza dell’assessore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it