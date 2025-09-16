Piano Enac per i piccoli aeroporti C’è il primo volo Fano-Roma Urbe
FANO (Pesaro e Urbino) Ore 10.08. Il Beechcraft King Air 200 salterella sulla pista d’erba, poi prende la rincorsa e vola su, a bucare sbuffi di nubi nel cielo delle Marche e più in là, sopra gobbe e bernoccoli di un Appennino mai così facile da valicare, a millecinquecento piedi d’altezza (circa tremila metri). Destinazione lo scalo di Roma Urbe, nel cuore della capitale, meno di otto chilometri da piazza di Spagna. L’aeroporto di Fano mette le ali, o almeno prova a farlo col primo volo test – dimostrativo, per ora – del collegamento Fano-Roma Urbe che, se tutto filerà secondo le previsioni, da aprile dell’anno prossimo farà da apripista al nuovo modello di mobilità a corto raggio, la Regional Air Mobility, immaginato dall’Enac per "creare una rete flessibile e capillare, con vettori (da nove a 19 posti) pet friendly", tra aeroporti minori e ’hub’ di riferimento (Roma Urbe in primis, poi Milano Bresso e magari anche Venezia Lido), partendo proprio dal collegamento Adriatico-Tirreno, e viceversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
