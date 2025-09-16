Tra i segreti meglio custoditi del Pianeta, ci sono i tre messaggi rivelati dalla Vergine Maria ai pastorelli di Fatima e la lista dei 14 operatori privati che hanno risposto ai due “Avvisi pubblici esplorativi” emessi dal Comune e scaduti il 28 maggio 2025 per la costruzione delle promesse 10mila case popolari che dovrebbero materializzarsi nei prossimi 10 anni a Milano. Il Piano casa dell’assessore “dimissionato”. Si tratta della prima fase del famoso “Piano Casa” della giunta Sala, quello elaborato dall’allora assessore all’urbanistica Guido Bardelli (ciellino di ferro, precedentemente avvocato di molti costruttori e spesso controparte del Comune in materia di edilizia), prima che venisse “dimissionato” per alcune chat imbarazzanti contro la giunta, spuntate nella prima inchiesta sull’urbanistica meneghina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Piano Casa di Milano, da Palazzo Marino secreta gli esiti dei due bandi per l’edilizia popolare: negati i nomi degli operatori anche ai consiglieri