Bergamo. “Il pericolo che Città Alta si spopoli è reale, l’esistenza del centro storico è a rischio. Ho sentito di tanti cittadini in difficoltà, anziani residenti che farebbero fatica a raggiungere la propria casa”. Così Andrea Pezzotta, ex candidato sindaco e capogruppo della lista d’opposizione che porta il suo nome, interviene nel dibattito sul progetto di riqualificazione di piazza Angelini. Al momento lo sgombero dei posti auto, una trentina in tutto, è previsto nel mese di ottobre. Insieme agli altri consiglieri della minoranza e in linea con quanto chiesto dal Comitato Residenti di Città Alta e Colli, Pezzotta chiede all’amministrazione di sospendere con effetto immediato l’avvio dei lavori e di istituire un tavolo di confronto permanente con gli abitanti del borgo per ricercare soluzioni alternative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Pezzotta ‘parcheggia’ una richiesta in piazza Angelini: “Palafrizzoni ci ripensi”