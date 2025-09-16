Petizione del Fatto contro l’invio di armi a Israele le voci alla nostra Festa | Governi immobili tocca alla società civile impegnarsi – Firma

“Basta armi italiane a Israele e ai paesi in guerra, bisogna fermare subito il genocidio”. Dalla Festa del Fatto Quotidiano a Roma sono i lettori e i giornalisti a promuovere la petizione lanciata sulla piattaforma “ Io Scelgo “, che ha già superato le 10mila adesioni. “Se non ci pensano i governi, come quello italiano che resta immobile e continua a vendere armi al governo di Benjamin Netanyahu, deve essere la società civile a muoversi. Per questo firmerò iniziative come questa, per fare pressione sull’esecutivo”, c’è chi spiega. Altri invitano il governo ad agire in fretta: “I palestinesi stanno morendo adesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Petizione del Fatto contro l’invio di armi a Israele, le voci alla nostra Festa: “Governi immobili, tocca alla società civile impegnarsi” – Firma

In questa notizia si parla di: petizione - invio

Petizione pubblico impiego: 1) estensione della tassazione agevolata al 5% del premio di produttività; 2) aumento del valore del buono pasto; 3) abolizione/ridimensionamento della tassa sulla malattia. Firmate numerosi!! - facebook.com Vai su Facebook

Petizione contro due medici novax nel Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni, oltre 13mila firme in 3 giorni - Oltre 13mila persone in meno di 4 giorni hanno firmato la petizione lanciata dal Patto Trasversale per la Scienza (Pts) sulla piattaforma Change. Secondo wired.it

'Schierato con Israele', petizione contro presidente Pnlegge - Ha posizioni troppo vicine a quelle di Israele e "chi sostiene il Paese che priva i palestinesi della loro terra e della loro libertà non può presiedere Pnlegge, festa del libro e della libertà". Lo riporta ansa.it