pestato a sangue con un bastone ancora violenza a bologna

Bologna, 16 settembre 2025 – Ancora sangue in San Donato: un uomo è stato ferito a seguito di una violenta colluttazione ieri sera. Intorno alle 20 un passante ha allertato i soccorsi dopo aver visto la vittima, un cittadino marocchino di 38 anni, steso a terra in via del Lavoro (all’angolo con via Sacco) e ricoperto di sangue. Sangue in Bolognina: rissa in via Matteotti. Indagini dei carabinieri, telecamere al vaglio L’uomo è stato colpito alla testa. Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, che sono riusciti a parlare con il ferito. La vittima ha riferito loro di essere stata aggredita da un conoscente, che lo ha colpito con un oggetto lungo, probabilmente un bastone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

