Pestato a sangue con un bastone ancora violenza a Bologna
Bologna, 16 settembre 2025 – Ancora sangue in San Donato: un uomo è stato ferito a seguito di una violenta colluttazione ieri sera. Intorno alle 20 un passante ha allertato i soccorsi dopo aver visto la vittima, un cittadino marocchino di 38 anni, steso a terra in via del Lavoro (all’angolo con via Sacco) e ricoperto di sangue. Sangue in Bolognina: rissa in via Matteotti. Indagini dei carabinieri, telecamere al vaglio L’uomo è stato colpito alla testa. Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, che sono riusciti a parlare con il ferito. La vittima ha riferito loro di essere stata aggredita da un conoscente, che lo ha colpito con un oggetto lungo, probabilmente un bastone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pestato a sangue, notte di paura. Violenza in piazza a Ponsacco: “Li aveva redarguiti per la velocità”
Misteriosa aggressione, 30enne pestato: “Aiutatemi, sto perdendo sangue”
Notte di follia in strada: “Mio figlio pestato a sangue da 3 ragazzini uscito dal lavoro”
IN TRIBUNALE | Accusati di sequestro di persona, lesioni e rapina, compariranno il 28 novembre davanti al gip di Catanzaro. Un 23enne venne aggredito, caricato su un’auto condotto in una casa e pestato a sangue anche con un martello - facebook.com Vai su Facebook
#StephenBantuBiko, tra gli attivisti anti apartheid più importanti e fondatore del Movimento della Coscienza Nera in #Sudafrica, moriva in carcere 48 anni fa. Pestato a sangue, finora il suo assassinio è rimasto senza giustizia. Su @FocusOnAfricaIt il ricordo co - X Vai su X
Notte di follia in strada: "Mio figlio pestato a sangue da 3 ragazzini uscito dal lavoro"