Pesanti attacchi israeliani su Gaza City | Migliaia di persone intrappolate in città è un inferno

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La testimonianza a Fanpage.it: "Mi sono arrivate un sacco di chiamate negli ultimi minuti prima che saltasse internet, ho amici e parenti a Gaza City che stavano provando a fuggire ma a Gaza City non ci sono più macchine disponibili". Fonti dalla Striscia parlano di 37 attacchi di Israele in 20 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

M.O., pesanti attacchi aerei Idf nel nord-ovest di Gaza City

Israele entra con i tank a Gaza City. “È solo l’inizio”. Famigliari degli ostaggi verso casa di Netanyhau - Le famiglie degli ostaggi si stanno dirigendo verso la residenza del premier israeliano Benyamin Netanyahu in Gaza Street a Gerusalemme, in un corteo che ha preso il via mentre su susseguono notizie ... Riporta lastampa.it

pesanti attacchi israeliani gazaIsraele entra a Gaza City con i carri armati, cominciata l'invasione: attacchi anche con droni ed elicotteri - Si riunirà tra qualche ora a Doha un vertice straordinario dei Paesi arabi e musulmani convocato dopo l'attacco israeliano contro i negoziatori di Hamas nella capitale qatariota, in ... Riporta ilmessaggero.it

