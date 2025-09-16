Lascia il Manchester United e la tua carriera si impennerà. A Napoli ne sappiamo qualcosa con McTominay e Hojlund. L’elenco è lungo. E ora include anche André Onana portiere disastroso con i Red Devils. Lo racconta So Foot. Reduce da mesi di critiche in Premier League — ha trovato riscatto al debutto con il Trabzonspor, nonostante la sconfitta per 1-0 sul campo del Fenerbahçe. Proprio nel giorno in cui anche Ederson, ex City, iniziava la sua nuova avventura nella porta del Fener. L’ex United che brilla lontano da Manchester. So Foot scrive: «Mentre lo United affondava nel derby di Manchester, i tifosi dei Red Devils avranno digerito con amarezza la prova del loro ex portiere: tanto criticato in Premier, Onana ha firmato otto parate e conquistato il titolo di uomo partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Persino Onana risorge lontano dal Manchester United: grande prestazione col Trabzonspor (So Foot)