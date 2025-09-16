Perseguita stalkerizza e minaccia la ex | 49enne ammonito dal Questore

La polizia di Stato di Sondrio ha adottato la misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti di un uomo con comportamenti persecutori nei confronti della ex compagna. Tale provvedimento, emanato dal Questore della provincia Sondrio, Sabato Riccio, si inserisce nell’ambito delle molteplici. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

