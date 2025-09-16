Permessi salute | dieci ore aggiuntive retribuite per malattie gravi dal 2026

Più tempo retribuito per curarsi e tutelare la salute: con la legge 1062025 chi vive una patologia oncologica, invalidante o cronica potrà contare su un pacchetto di permessi aggiuntivi. Dal primo gennaio 2026 diventeranno realtà dieci ore in più ogni anno, dedicate a visite, esami e terapie, senza timore di perdere salario o posto. L’estensione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Malattie gravi, arrivano dieci ore di permessi retribuiti aggiuntivi: la nuova legge tutela dipendenti oncologici e genitori con figli malati. In vigore dal 1° gennaio 2026; Lavoratori fragili: in arrivo congedo e permessi retribuiti per cure mediche e assistenza ai figli; Malattie rare, invalidanti o croniche, malattie oncologiche. Nuove regole per permessi e comporto.

permessi salute dieci oreMalattie gravi, arrivano dieci ore di permessi retribuiti aggiuntivi: la nuova legge tutela dipendenti oncologici e genitori con figli malati. In vigore dal 1° gennaio 2026 - 171 del 25 luglio scorso, introduce importanti novità per i dipendenti pubblici e privati affetti da patologie oncologiche, inva ... orizzontescuola.it scrive

Permessi retribuiti per visite e cure: dal 2026 dieci ore aggiuntive - 106 del 2025 il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un ulteriore pacchetto di 10 ore annue aggiuntive, destinate ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o i ... Come scrive ilpersonale.it

