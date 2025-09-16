Permessi disabili da ottobre scattano le nuove regole Revocati 19.000 pass di persone decedute
Meno pass disabili a Roma e, soprattutto, meno furbetti. La riforma del contrassegno unico disabili europeo avviata nel 2023 dall’amministrazione comunale si sta per concretizzare. Dal 15 ottobre, infatti, scatteranno le nuove regole che ridurranno le vetture autorizzate ad avere il tagliando.La. 🔗 Leggi su Romatoday.it
A Roma sono stati cancellati 20mila permessi auto per disabili: molti erano intestati a morti
Roma, stretta sui furbetti della Ztl: eliminati ventimila pass disabili dopo i controlli del Comune - Stop a quasi ventimila permessi disabili per l'accesso alla Zona a traffico limitato del centro. Si legge su msn.com
a cura di Ilaria Vacca - Parliamo dei corsiddetti permessi legge 104: così chiamati perchè la Legge che regola i permessi lavorativi in caso di disabilità è la Legge 104/1992 all'articolo 33. Secondo disabili.com