Perla e Greta stupiscono tutti | da ex rivali a coinquiline di nuovo! Il grande passo

Latuafonte.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi l’avrebbe mai detto che Perla Vatiero e Greta Rossetti un giorno sarebbero diventate così inseparabili. Ormai le due ex concorrenti del Grande Fratello 17 sono sempre insieme e il pubblico è felice per loro. Alla fine, dal triangolo amoroso che tanto ha intrattenuto i telespettatori di Canale 5 è nata un’amicizia sulla quale, probabilmente, in pochi avrebbero scommesso. Entrambe sono ormai lontane da Mirko Brunetti, colui che dal percorso a Temptation Island le ha rese protagoniste di una lunga storia, che sembrava infinita. Eppure a un finale poi siamo arrivati e il lieto fine è stato inaspettato per tutti. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

