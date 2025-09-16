I risultati dell’ultimo report di Legambiente fotografano una situazione quasi drammatica degli edifici scolastici in Italia dove molti plessi non avrebbero neanche la necessaria agibilità L’anno scolastico è appena ricominciato dopo la pausa estiva esattamente come era finito il precedente. I problemi restano gli stessi, tra sovraffollamento delle classi, la mancanza dei docenti di ruolo e il ritardo cronico nel nominarne di nuovi e le strutture che ospitano le classi degli studenti, datate e che necessitano di interventi mirati di ristrutturazione e ammodernamento. Una situazione che si protrae così’ da troppi anni e che nessuna amministrazione locale è mai riuscita a sistemare a causa della mancanza dei fondi necessari. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Pericolo scuola: un edificio su due sarebbe non sicuro