Pericolo scuola | un edificio su due sarebbe non sicuro
I risultati dell’ultimo report di Legambiente fotografano una situazione quasi drammatica degli edifici scolastici in Italia dove molti plessi non avrebbero neanche la necessaria agibilità L’anno scolastico è appena ricominciato dopo la pausa estiva esattamente come era finito il precedente. I problemi restano gli stessi, tra sovraffollamento delle classi, la mancanza dei docenti di ruolo e il ritardo cronico nel nominarne di nuovi e le strutture che ospitano le classi degli studenti, datate e che necessitano di interventi mirati di ristrutturazione e ammodernamento. Una situazione che si protrae così’ da troppi anni e che nessuna amministrazione locale è mai riuscita a sistemare a causa della mancanza dei fondi necessari. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Andrea Maggi: “Il futuro dei giovani è in pericolo, ecco perché la scuola deve tornare a insegnare a leggere prima che sia troppo tardi”
Infortuni sul lavoro, i numeri raccontano una scuola che insegna a rassegnarsi al pericolo
UNIONE DELLE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE: "PERICOLOSO UN MINUTO DI SILENZIO NELLE SCUOLE SOLO PER LE VITTIME DI GAZA" «Dinanzi a numerose iniziative che invitano nel primo giorno di scuola a dedicare l'attenzione con forme divers - facebook.com Vai su Facebook
Pericolo scuola: un edificio su due sarebbe non sicuro; Sparatoria a Minneapolis, morti due bambini: chi era il killer; A Nerviano la scuola di via Diaz è a rischio crollo. Comune e dirigenza rassicurano: “Stiamo studiando le soluzioni migliori”.
Scuola, l’Italia resta indietro: troppi edifici non sicuri, disuguaglianze e pochi fondi per la manutenzione - Il nuovo report Ecosistema Scuola di Legambiente si focalizza sui dati relativi al 2024 e un focus sugli ultimi 25 anni di scuola nel Paese. Lo riporta greenme.it
Scuola, criticità nel 90% degli edifici: il nodo della sicurezza nel dossier di Tuttoscuola - Nove scuole su dieci senza certificazioni: geografia delle irregolarità, responsabilità degli enti locali e cantieri PNRR ancora da misurare ... Come scrive lanotiziagiornale.it