Perdonaci se non abbiamo saputo aiutarti e scusa se ti hanno dato il mio nome Il post di Nino D’Angelo per ricordare Paolo suicida a 14 anni

«Dov’eravamo noi, tutti noi che oramai sappiamo sempre poco dei nostri figli, e dov’erano le parole che avrebbero dovuto far capire agli amici di Paolo che certe cose non si possono dire, fanno troppo male, che possono uccidere un ragazzino della loro stessa età ». Con queste parole Nino D’Angelo ha affidato ai social network un discorso di commemorazione per Paolo Mendico. Il 14enne si è tolto la vita nella sua cameretta, in provincia di Latina, domenica 14 settembre, il giorno prima di rientrare a scuola dopo l’estate. A spingerlo a compiere l’estremo gesto sarebbero stati i continui episodi di bullismo subiti proprio all’interno dell’Istituito Pacinotti di Fondi. 🔗 Leggi su Open.online

