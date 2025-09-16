Perdita di gas nel Trasimeno vigili del fuoco al lavoro | vietata la navigazione verso l’Isola Maggiore
Perugia, 16 settembre 2025 – Momenti di apprensione questa mattina sul lago Trasimeno per una perdita di gas gpl da una condotta sottomarina che collega Tuoro all’Isola Maggiore, utilizzata per l’approvvigionamento energetico dell’isola. L’allarme è scattato intorno alle 11.30, quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia sono intervenuti sul posto dopo le segnalazioni. La falla, circoscritta in un unico punto, è risultata ben visibile dalla superficie per il ribollio dell’acqua e per il caratteristico odore di gas. Accanto ai vigili del fuoco sono al lavoro anche i tecnici specializzati della società proprietaria della tubazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
