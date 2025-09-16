Perché Rosario Guglielmi ha lasciato il trono di Uomini e Donne dopo una sola registrazione

Rosario Guglielmi ha lasciato il torno di Uomini e Donne dopo una sola registrazione. A costringerlo ad abbandonare la poltrona rossa è stata la ex fidanzata Lucia Ilardo che ha rivelato alla redazione di essere stata con lui solo pochi giorni prima, dopo che l’uomo aveva già registrato il video di presentazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Rosario Guglielmi: ''È gay, presto i suoi ex parleranno'' - Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma arriva una segnalazione shock sulla sua vita privata. Scrive comingsoon.it