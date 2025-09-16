Perché l’Europa League e la Conference League non si giocano questa settimana | causa e date d’inizio

Come già accaduto nella scorsa stagione, anche in quest’annata le Coppe Europee di calcio avranno calendari diversi ed inizieranno in settimane differenti: questa sera inizierà la Champions League, che vedrà la prima giornata spalmata su tre giorni differenti, fino a giovedì 18 settembre. La seconda competizione a partire sarà poi l’Europa League, che inizierà mercoledì 24 settembre, con la prima giornata che verrà completata poi giovedì 25, mentre l’ultimo torneo a scattare sarà la Conference League, che prenderà il via giovedì 2 ottobre. Dunque l’assenza di Europa League e Conference League in questi tre giorni di calcio continentale era ampiamente prevista, e già calendarizzata nella tabella di marcia delle manifestazioni internazionali, con avvii scaglionati a seconda dell’importanza delle competizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

