Perché la Luna-Giove in Cancro oggi può dare slancio alle tue emozioni

Il cielo di martedì 16 settembre 2025 porta un transito astrologico di grande rilievo: la congiunzione tra la Luna e Giove nel segno del Cancro. Un incontro che amplifica sensibilità, creatività e desiderio di condivisione, rendendo questa giornata particolarmente intensa dal punto di vista emotivo.? Luna e Giove: cosa significa la loro congiunzione La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Perché la Luna-Giove in Cancro oggi può dare slancio alle tue emozioni

