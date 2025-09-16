Perché il PSG ha scelto la canzone di Noemi Vuoto a perdere come inno della squadra

Il PSG di Luis Enrique è pronto a ripartire. Dopo aver vinto nella scorsa stagione la Ligue 1 e la Champions League, sfiorando un clamoroso triplete con la finale al Mondiale per Club (poi persa contro il Chelsea), il club parigino non ha certo intenzione di fermarsi. L’addio in estate, tra mille polemiche, a Gigio Donnarumma (trasferitosi in Premier League al Manchester City di Pep Guardiola ), ha tenuto banco in una sessione di calciomercato che ha regalato pochi colpi pirotecnici e ora c’è attesa (e curiosità) di vedere tra i pali il nuovo arrivato Lucas Chevalier. I tifosi del Paris Saint-Germain sono carichi e la prima gara della Champions League 202526, contro l’Atalanta del nuovo allenatore Ivan Juric, è l’occasione giusta per alzare i decibel. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Perché il PSG ha scelto la canzone di Noemi Vuoto a perdere come inno della squadra

In questa notizia si parla di: perch - scelto

Akanji: “Ho scelto l’Inter perché è uno dei migliori club in Europa, niente di più semplice”. - facebook.com Vai su Facebook

Donnarumma sull' addio al PSG | Non so perché Luis Enrique mi abbia escluso ora sono felice; Napoli in Champions perché il sorteggio è andato bene? Perché non ha beccato le più forti di ciascuna fascia.

Dalla Francia, il Psg ha scelto il nuovo allenatore: sarà Nagelsmann - Ha chiuso da poche ore la stagione 22/23 con una sconfitta in Ligue1, ma in casa Psg Ã¨ giÃ tempo di voltare pagina. calciomercato.com scrive

Lucas Chevalier, chi è l'anti Donnarumma che il Psg ha scelto come portiere - Suo malgrado Lucas Chevalier è stato catapultato all’improvviso nella telenovela francese dell’estate. Come scrive corriere.it