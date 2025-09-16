Per un costituzionalismo globale
Per la prima volta nella storia l’intera umanità è minacciata da aggressioni e catastrofi globali che richiedono risposte globali: il riscaldamento climatico, il pericolo di guerre nucleari, il dramma dei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: costituzionalismo - globale
Un nuovo ordine mondiale si prepara a Shanghai. Al vertice della SCO, Xi Jinping rilancia la sua visione di un Sud globale unito, mentre l’Occidente appare diviso e incerto. Cosa significa per l’Europa, e quale futuro ci attende? Leggi l'analisi: https://tinyl.co/ - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo contratto sociale per l’umanità; Come vincolare il potere politico; Le utopie di Alex Langer sono ancora “concrete”.
Il costituzionalismo, oggi - Il convegno esplora le sfide e le prospettive del costituzionalismo nel XXI secolo, incoraggiando la discussione su temi cruciali quali la crisi del costituzionalismo liberale e democratico, la sua ... Segnala ilbolive.unipd.it