Per la settima edizione del programma Furla Series Fondazione Furla e GAM - Galleria d' Arte Moderna di Milano presentano Under the Sun Beyond the Skin una mostra personale di Sara Enrico a cura di Bruna Roccasalva visitabile negli spazi all' aperto del giardino di Villa Reale fino al 13 dicembre 2025

M ilano, 16 set. (askanews) – Per la settima edizione del programma Furla Series, Fondazione Furla e GAMGalleria d’Arte Moderna di Milano presentano Under the Sun, Beyond the Skin, una mostra personale di Sara Enrico, a cura di Bruna Roccasalva visitabile negli spazi all’aperto del giardino di Villa Reale fino al 13 dicembre 2025. Leggi anche › Magnifico e immenso Robert Mapplethorpe in mostra a Venezia La curatrice Bruna Roccasalva, direttrice artistica di Fondazione Furla, ha raccontato ad Askanews il progetto e le opere: “Under the Sun, Beyond the Skin è una mostra personale di Sara Enrico ed è il settimo appuntamento di Furla Series, un programma di mostre promosso da Fondazione Furla realizzato in collaborazione con i più importanti musei italiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

