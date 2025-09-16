Per il trasporto scolastico debuttano tre nuovi pulmini elettrici

Modenatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre nuovi scuolabus elettrici del Comune di Modena entreranno in funzione con l'avvio dell'anno scolastico e garantiranno ciascuno il trasporto fino a 44 alunni su tre linee che interessano le scuole secondarie di primo grado Lanfranco, Mattarella, Calvino, Cavour e la scuola primaria Giovanni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasporto - scolastico

Trasporto scolastico a Fiumicino: iscrizioni aperte fino al 16 luglio 2025

Trasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee

Montenero, la protesta dei genitori delle Carducci: "Lezioni al via ma senza trasporto scolastico, per noi gravi disagi"

Per il trasporto scolastico debuttano tre nuovi pulmini elettrici; Sicurezza accanto alle scuole e in autostazione, debuttano gli “school tutor”; Autolinee Toscane: grazie all'Accademia 38 neo-autisti già alla guida. E ora debuttano le nuove classi over 29.

trasporto scolastico debuttano treTrasporto scolastico, la Provincia fa partire il servizio con l’avvio del nuovo anno: ottimizzazione e potenziamento delle linee - In concomitanza con il ritorno sui banchi, la Provincia è pronta a far viaggiare gli studenti salentini. Da corrieresalentino.it

trasporto scolastico debuttano treTrasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee -  Il gestore annuncia fermate a chiamata e, all’occorrenza, un servizio per studenti disabili ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Scolastico Debuttano Tre