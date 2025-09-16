Per Fedez Sinner ha l'accento di Hitler | il rapper contro tutti cita il revenge porn di De Martino Kirk e Schlein

Fedez anticipa su Instagram una nuova canzone: attacchi a Charlie Kirk, Papa Leone XIV, revenge porn, Carlo Acutis, Elly Schlein e Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Che squallore le parole di Fedez su Sinner, ma dov’è finita la decenza? Ecco cosa ha scritto

#Fedez 'dissa' #Sinner. Il rapper di Rozzano ha pubblicato oggi sulle storie Instagram una strofa che sembra appartenere a un nuovo brano inedito, in cui prende di mira diversi personaggi noti, tra cui anche Jannik Sinner. - X Vai su X

Le scuse degli haters alle vittorie di Jannik Sinner - facebook.com Vai su Facebook

Fedez, nella nuova canzone attacca Schlein e Jannik Sinner: “Ha l’accento di Hitler”; Bufera social su Fedez per la nuova canzone, l'insulto a Sinner è gravissimo: Ha l'accento di Hitler. Piovono critiche; Fedez e l’attacco a Sinner: «Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler».

Per Fedez “Sinner ha l’accento di Hitler”: il rapper contro tutti, cita il revenge porn di De Martino, Kirk e Schlein - Fedez anticipa su Instagram una nuova canzone: attacchi a Charlie Kirk, Papa Leone XIV, revenge porn, Carlo Acutis, Elly Schlein e Jannik Sinner ... Da fanpage.it

Fedez e il dissing contro Jannik Sinner: «Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler», subito polemica - Con una storia su Instagram, il rapper ha pubblicato il testo di una canzone inedita, nella quale cita anche il ... ilmattino.it scrive