Pedro Pascal e Vanessa Kirby in difficoltà nel video dei bloopers deI film I Fantastici 4 | Gli inizi

Online è stato condiviso il divertente filmato che mostra le star del nuovo tassello del MCU alle prese con errori e problemi inaspettati durante le riprese. Marvel Studios ha condiviso online il divertente video dei bloopers del film I Fantastici 4 - Gli inizi, permettendo ai fan di vedere errori, momenti di difficoltà a causa delle scene d'azione e scherzi sul set. Il cinecomic sarà distribuito sulle piattaforme di video on demand e in formato digitale dal 23 settembre e, nell'attesa, gli spettatori possono vedere i protagonisti in una versione leggera e inedita. Il video degli errori sul set I bloopers mostrano infatti Pedro Pascal che cerca il modo giusto per pronunciare delle battute, i protagonisti mentre provano a recitare nel migliore dei modi mentre sono . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pedro Pascal e Vanessa Kirby in difficoltà nel video dei bloopers deI film I Fantastici 4: Gli inizi

