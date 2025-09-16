Pazza Juve con il Borussia Dortmund ma per la Champions League serve di più

La Juventus parte male, anzi bene. Montagne russe di emozioni come contro l’Inter per evitare una sconfitta che avrebbe costretto i bianconeri a risalire la corrente in una fase a gironi in cui era fondamentale non fare passi falsi casalinghi. Il risultato è folle (4-4), condizionato da episodi discutili (manca un rigore netto alla squadra di Tudor e quello per il Borussia Dortmund non convince fino in fondo), ma è anche il frutto di una prestazione non sufficiente. Perché al netto degli eventi bisogna sottolineare come a lungo i tedeschi siano stati più organizzati e incisivi dei padroni di casa, una differenza che con il passare dei minuti ha rischiato di determinare il verdetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

