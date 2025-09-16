Pazza Juve con il Borussia Dortmund ma per la Champions League serve di più

Panorama.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus parte male, anzi bene. Montagne russe di emozioni come contro l’Inter per evitare una sconfitta che avrebbe costretto i bianconeri a risalire la corrente in una fase a gironi in cui era fondamentale non fare passi falsi casalinghi. Il risultato è folle (4-4), condizionato da episodi discutili (manca un rigore netto alla squadra di Tudor e quello per il Borussia Dortmund non convince fino in fondo), ma è anche il frutto di una prestazione non sufficiente. Perché al netto degli eventi bisogna sottolineare come a lungo i tedeschi siano stati più organizzati e incisivi dei padroni di casa, una differenza che con il passare dei minuti ha rischiato di determinare il verdetto. 🔗 Leggi su Panorama.it

pazza juve con il borussia dortmund ma per la champions league serve di pi249

© Panorama.it - Pazza Juve con il Borussia Dortmund, ma per la Champions League serve di più

In questa notizia si parla di: pazza - juve

Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter

Ultimissime Juve LIVE: pazza idea Como per Douglas Luiz! L’affare può andare in porto così…ecco lo scenario!

Ultimissime Juve LIVE: pazza idea Como per Douglas Luiz! Cosa manca per Sancho, novità sul futuro di Osimhen

Pazza Juve con il Borussia Dortmund, ma per la Champions League serve di più; Champions, Juve-Dortmund 4-4: Yildiz alla Del Piero e doppio Vlahovic ma è Kelly a salvare Tudor!; Pazza Juve: 2 gol oltre il 90' e 4-4 col Dortmund! Vlahovic entra, fa doppietta e salva Tudor.

pazza juve borussia dortmundChampions League: Juve-Borussia Dortmund 4-4 - 4 nella prima giornata della Champions League. Si legge su ansa.it

pazza juve borussia dortmundJuve-BVB 2-3 | Partita pazza: Yildiz come Alex! MALE Di Gregorio, difesa?? | OneFootball - La Juventus di Igor Tudor fa il proprio esordio nella Champions League 2025- Lo riporta onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Pazza Juve Borussia Dortmund