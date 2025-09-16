Paura in via Napoleona | 27enne precipita dal balcone mentre si sporge a fumare
Momenti di apprensione oggi 16 settembre in via Napoleona a Como. Un giovane di 27 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre si sporgeva dal balcone di casa per fumare una sigaretta. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto, riportando una sospetta frattura al bacino. I soccorsi in codice. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: paura - napoleona
Verucchio. Halloween Party alla Rocca del Sasso: Domenica 27 ottobre dalle 15 alle 19.
