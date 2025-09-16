Passione professionalità e legame con la comunità | nuova sede per il centro di acconciatura ed estetica
Nuova per il centro di acconciatura ed estetica “273 Style – Rem Beauty Lab”, trasferitosi nei nuovi e moderni locali di Via Lughese 224b, nel cuore di Villafranca. Il taglio del nastro si è tenuto lunedì alla presenza dell’assessora Paola Casara del Comune di Forlì, del responsabile Cna Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: passione - professionalit
IL PREMIO NAVICELLA SARDEGNA 2025 PER I SARDI CHE CON PROFESSIONALITA’ E PASSIONE PORTANO L’ISOLA NEL MONDO: RICONOSCIMENTI PER UN CARDIOCHIRURGO, UNO SCRITTORE, UN’ARCHEOLOGA, UNO SPORTIVI di Maria Luis - X Vai su X